Homem é preso após furtar celular de passageira em ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Itabuna, no sul da Bahia, foi acionada por um motorista de ônibus de viagem sobre o furto do aparelho celular de uma mulher, de 26 anos, que ocorrera no interior do veículo. A ocorrência foi registrada na manhã dessa quarta-feira (29).

Durante a fiscalização, uma passageira informou à equipe policial que o seu celular havia sumido. Após buscas realizadas no ônibus, o celular foi encontrado dentro de um travesseiro, localizado acima da poltrona de um dos passageiros.

Após alguns minutos de conversa, o passageiro disse que o aparelho era de propriedade dele. Porém, ao manusear o celular, foi exibida uma foto da passageira que deu a ‘queixa’ de furto.

O homem foi questionado mais uma vez e acabou confessando ter subtraído o aparelho. Disse também que quando o ônibus parou em um posto de combustível, jogou um cartão de crédito e a capa do celular no lixo do banheiro.

Ao final, todos os envolvidos, além do celular e dos demais objetos encontrados, foram encaminhados a Polícia Civil de Itabuna para esclarecimentos e demais procedimentos.