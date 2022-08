Homem é preso após manter mãe de 70 anos em cárcere privado

Uma idosa de 70 anos foi encontrada em casa, em estado de cárcere privado. O acusado de mantê-la desta forma é o próprio filho, um homem de 51 anos, foi preso na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

A mulher foi encontrada após uma série de denúncias de vizinhos. Ela estava em condições precárias e fazia as necessidades em um balde que ficava ao lado da cama. A polícia teve de arrombar a entrada da casa, porque o imóvel estava trancado com um cadeado para o lado de fora.

Idosa em cárcere privado (Foto: Reprodução / Polícia Civil)

O filho da idosa estava no local e afirmou que era o dono da casa. Ao abrir a porta, os agentes ficaram surpresos com a forma que a mulher estava sendo tratada, com completo maus-tratos.

"Encontramos a idosa deitada na cama, com forte odor de fezes, sem comida, cheio de bichos [em volta] e abandonada", disse William Ceccon, chefe de investigação do 3° Distrito Policial.

Segundo informações do G1, a mulher estava lúcida e entendia o que estava acontecendo. Além da sujeira e odor de fezes, vários alimentos estragados também foram encontrados. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

A idosa será encaminhada para outro local e receberá ajuda da Assistência Social de Itanhaém.