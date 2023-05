Homem é preso após matar avô por causa de som alto em Seabra

O homem acusado de matar o próprio avô, José Martins dos Anjos, de 84 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (18), por policiais da Delegacia Territorial de Seabra. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma discussão por som alto.

O acusado tentou mudar a cena do crime, mas acabou confessando que deu um golpe de faca no pescoço do idoso, porque ele estava reclamando do volume do som.

“Recebemos uma denúncia informando que havia um corpo em uma casa, supostamente por um acidente de eletrocussão, ao chegar no local, a nossas equipes do Serviço de Investigação perceberam um corte profundo no pescoço da vítima e descartaram a hipótese de acidente”, explicou o delegado Marcelo Aguiar.

Ao ser interrogado, o neto da vítima, que estava bastante nervoso, e com arranhões no pescoço e mão, acabou confessando o crime. “Ele disse que atacou o avô com uma faca, após ele reclamar do som alto. Ele ainda levou os policiais a um matagal onde escondeu panos utilizados para limpar o sangue do local e modificar a cena do crime”, explicou o delegado.

O neto, que tem 21 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado para a unidade policial, onde está preso à disposição do Poder Judiciário. A unidade expediu as guias de perícia e remoção cadavérica.