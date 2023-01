Homem é preso após matar companheira dentro de casa no Norte da Bahia

Um homem foi preso em flagrante, após matar a companheira, na cidade de Curaçá, região Norte do estado. Ele foi capturado por equipes da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na madrugada desta segunda-feira (2).

De acordo com o comandante da unidade, major Leonel Carlos Ribeiro, quando as equipes chegaram na localidade conhecida como Agrovila 5, na zona rural, o homem estava trancando na casa onde vivia com a vítima. “Quando os PMs entraram, infelizmente encontraram a mulher sem vida. O agressor foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) da cidade”, disse o militar.

Na unidade, o homem foi autuado por feminicídio. Segundo a titular, delegada Tereza Jucélia, o criminoso não possuía passagem e a vítima não havia feito denúncia contra ele.