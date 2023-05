Homem é preso após matar e fazer ritual para beber sangue da vítima

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na madrugada desta segunda-feira (15), um rapaz de 22 anos que matou um homem de 44 anos no município de Bom Despacho. Testemunhas contaram que o suspeito bebeu o sangue da vítima em um ritual. As informações são do g1.

Segundo o levantamento da polícia, o homem foi foi brutalmente assassinado em um ritual com golpes de faca, além de ter sofrido queimaduras em partes do corpo e o crânio esmagado com uma pedra grande.

Ainda de acordo com a polícia, informações preliminares apontam que a motivação do crime está relacionada a discussões antigas entre os envolvidos.

O autor do crime foi preso na casa da irmã. Com ele foi encontrado o celular que era da vítima. Na casa da mãe do suspeito a polícia encontrou as roupas e a faca usadas no crime, que estavam sujas de sangue.

O rapaz foi preso em flagrante, autuado por homicídio triplamente qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

“As investigações apontam que o suspeito já havia tentado contra a vida da vítima anteriormente, desferindo golpes com uma foice, o que sugere premeditação, embora esse incidente não tenha sido registrado”, disse o delegado Rodrigo Noronha.