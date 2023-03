Homem é preso após se passar por fiscal para roubar comerciante em Salvador

Um homem que se passou por fiscal para extorquir um comerciante, em fevereiro deste ano, na localidade de Granjas Rurais, foi preso na manhã desta sexta-feira (24), por policiais da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras e Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ele foi capturado no bairro de Brotas.



Conforme a investigação, os suspeitos chegaram ao estabelecimento comercial se passando por policiais e fiscais e exigiram a documentação do local. “A vítima informou que o documento estaria em um escritório e os criminosos disseram que levariam toda a mercadoria ou ele teria que pagar uma multa. O proprietário pagou o valor da multa, porém continuou sendo extorquido pelo grupo”, explicou o responsável pela investigação, delegado Adailton Adan.



As investigações continuam para identificar os outros envolvidos no grupo. O acusado teve o mandado de prisão cumprido e está sendo ouvido pela autoridade policial. Posteriormente será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames.