Homem é preso após tentar assassinar ex; pai dela tenta proteger e é morto

Um homem de 35 anos foi preso na última sexta-feira, 6, suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma mulher de 29 anos. A apreensão do suspeito aconteceu no município de Quiterianópolis, a 414,9 km de distância de Fortaleza. Ao tentar atirar para matar a ex-esposa, o suspeito atingiu o pai da vítima, um idoso de 62 anos. O crime aconteceu na quinta-feira, 5. O idoso chegou a ser socorrido, mas faleceu em uma unidade hospitalar da região.

Durante a tentativa de feminicídio, o suspeito se direcionou para o estabelecimento comercial administrado pela ex-mulher e o pai. Ao chegar no local, ele atirou para matar a ex-mulher, no entanto, o disparo atingiu o pai da vítima. De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), a ex-companheira do suspeito já tinha medida protetiva em seu favor.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o idoso para uma unidade hospitalar da região, onde ele veio a óbito, na última sexta-feira, 6.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foi autuado por feminicídio consumado e descumprimento de medida protetiva de urgência. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

A SSPDS-CE ressalta que, embora a ex-companheira não tenha sido lesionada, conforme o artigo 73 do Código Penal, “quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela”.

A Secretaria optou por não divulgar o nome do suspeito, visando preservar a identificação da vítima.

Reportagem originalmente publicada em O Povo