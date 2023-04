Homem é preso após tentar beijar mulheres à força em camarote da Micareta de Feira

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual contra duas mulheres em um camarote da Micareta de Feira, na noite deste sábado (22). Ele foi encaminhado para o Posto Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (Servvir), que pela primeira atua da festa.

Duas vítimas relataram que foram tocadas pelo homem, sem que permitisse o ato, além de tentar beijá-las à força. “As duas mulheres, dentre elas uma funcionária do camarote, informaram que o homem vinha importunando outras que estavam presentes no local. A guarnição identificou o suspeito e o conduziu para o posto”, explicou o delegado que lavrou o flagrante, Thiago Costa.

Participaram da diligência policiais da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e Assessoria Técnica do GDG. O suspeito está custodiado no Complexo de Delegacias de Feira de Santana à disposição da Justiça.