Homem é preso com 111 kg de drogas em 'quartel general' do tráfico na Bahia

Cento e onze quilos de entorpecentes foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (5), no município de João Dourado, Centro-Norte Baiano. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o local na zona rural de João Dourado, que era conhecido como 'quartel general' do tráfico de drogas, foram encontrados 100 quilos de maconha divididos em 41 tabletes prensados e 51 sacos a granel e 11 tabletes de cocaína, com alto grau de pureza. "É uma organização liderada por uma família. Após meses de trabalho investigativo e em continuidade à operação que já realizou mais de 30 prisões de integrantes do grupo, o local onde eles armazenavam as drogas foi localizado", explicou o coordenador da 14ª Coorpin, delegado Ernandes Reis.

Um homem que era responsável pela droga localizada foi preso em flagrante por tráfico de drogas. "Estimamos que o prejuízo para o tráfico de drogas é de R$ 700 mil. O preso está sendo interrogado e posteriormente será encaminhado para o Sistema Prisional", finalizou o delegado.