Homem é preso com 500 comprimidos de ecstasy em ônibus na Bahia

Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas nesta sexta-feira (18), ao ser flagrado com 500 comprimidos de ecstasy em um ônibus na BR-116, na altura de Vitória da Conquista, sudoeste baiano.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o ônibus por volta das 11h30, na altura do KM 830. O veículo fazia a rota de São Paulo (SP) para Fortaleza (CE).

Depois de subir no ônibus e conversar com passageiros, a equipe optou por fazer uma busca mais detalhada, com auxílio de um cão K9.

O animal acabou sinalizando uma mala e ao revistar a bagagem os policiais encontraram os comprimidos de ecstasy embalados. O responsável pela mala foi identificado e detido.

Ele disse aos agentes que recebeu a droga em Florianópolis (SC) e levaria até a capital cearence para entregar a outra pessoa. Pelo serviço, receberia R$ 1 mil.

O suspeito e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária. Ele deve responder por tráfico de drogas.