Homem é preso com armas e munições ilegais no norte da Bahia

Um homem com três armas foi interceptado por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga), na tarde desta quarta-feira (29), em Remanso, no norte do estado. Foram apreendidos uma espingarda Boito calibre 28, um revólver Taurus calibre 38 , uma pistola Taurus calibre 380 e munições para o armamento.

As equipes localizaram o suspeito durante policiamento na região próxima do Sítio Lagoa dos Currais. “Durante a passagem da viatura, o cabo de uma arma foi vista quando ele se levantou do chão na frente da casa”, contou o major Ednaldo Siqueira, comandante da Cipe Caatinga. Segundo o oficial, o revólver e a pistola foram encontrados na cintura do preso, já a espingarda foi localizada em um colchão que estava no quintal da residência.

Ele foi encaminhado para Delegacia Territorial de Remanso, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.