Homem é preso com CNH falsa na Bahia e confessa que comprou documento por R$ 2,6 mil

Um homem foi preso, na tarde do último domingo (5), após ser flagrado pilotando uma moto com uma CNH falsa. A prisão foi efetuada por policiais rodoviários federais, na praça de pedágio de Simões Filho (Km 599 da BR 324), trecho da região metropolitana de Salvador. Após a constatação de que o documento era falsificado, ao ser questionado, o homem de 40 anos informou ter pago a quantia de R$ 2,6 mil pela aquisição da CNH de categoria AB. Ele informou ainda que negociou a confecção do documento com um homem na rodoviária de Simões Filho (BA).

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, por volta de 15h40, os PRFs faziam comando de fiscalização de trânsito e deram ordem de parada para uma motocicleta JTA/SUZUKI 125, com placa aparente de Candeias (BA). Foram solicitados os documentos do veículo e a CNH do motorista. Após realizada a consulta nos sistemas da PRF e órgãos de trânsito, foi verificado que a carteira apresentada pelo condutor possuía dados divergentes e também o nome dele não estava registrado no cadastro do sistema.

Tendo em vista os indícios de se tratar de documento falso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (BA) e apresentado à autoridade da Polícia Judiciária, para formalização dos procedimentos cabíveis. Fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.