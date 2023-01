Homem é preso com R$ 1 mil em notas falsas na Bahia

Um homem de 18 anos foi preso com mil reais em cédulas falsas na segunda-feira (23), em Jequié, no sudoeste baiano. A prisão foi feita por investigadores da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com informações dadas pela Polícia Federal.

O coordenador da 9ª Coorpin, delegado Rodrigo Fernando de Souza, informou que uma denúncia foi feita dizendo que um homem havia recebido uma encomenda de moeda falsa e estava repassando esse material naquela cidade.

“O suspeito confessou ter pago R$ 240 por 10 cédulas de R$ 100 e que era a terceira vez que ele fazia essa transação”, explica o delegado.

O homem segue preso, à disposição da Justiça. A investigação será encaminhada para a Polícia Federal, responsável por dar prosseguimento.