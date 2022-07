Homem é preso com R$ 2 mil falsificados em Irecê

Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (13) com R$ 2 mil em cédulas falsas de R$ 50 na cidade de Irecê, no interior da Bahia. A polícia diz que ele comprava as notas falsificadas pela internet, recebendo a encomenda pelos Correios, e as usava pela cidade.

Depois que a polícia trocou informações com os Correios, conseguiu identificar o material ilícito que estava encaminhado para o suspeito. Policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) fizeram a prisão.

“Montamos uma campana e conseguimos flagrar o homem no momento em que recebia a encomenda. Ao realizar a abordagem, foi encontrado um envelope contendo R$ 2 mil em cédulas de R$ 50 falsificadas”, explicou o delegado Alex Nunes.

Em depoimento, o homem informou que adquiriu as notas através de um fornecedor virtual. Todo material foi apresentado na sede da Coorpin e o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime federal de moeda falsa, que tem pena de reclusão de até 12 anos.