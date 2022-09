Homem é preso com 'santinhos' de candidato e mais de R$30 mil em Juazeiro

Um homem que transportava R$ 36,4 mil sem origem de declarada, alimentos e folhetos de um candidato, conhecidos como "santinhos", foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira (29).

De acordo com a PRF, todo o material era transportado em um carro de luxo abordado no km 8 da BR 407, em Juazeiro, no norte da Bahia.

Policiais da Delegacia da PRF de Petrolina realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro que estava com o licenciamento atrasado.

Foto: Divulgação/PRF

O carro foi encaminhado ao pátio contratado e no local foi encontrado o dinheiro, alimentos não perecíveis e o material político.

O homem disse que o dinheiro seria utilizado para comprar ovelhas e que não tinha relação com o material de campanha eleitoral. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro.