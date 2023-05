Homem é preso com submetralhadora e pistolas no Alto das Pombas

Um homem foi preso por investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber) com uma submetralhadora calibre .40, com numeração suprimida, além de duas pistolas calibre 9mm, de fabricações israelense e tcheca. A prisão e apreensão do armamento ocorreu durante uma diligência no bairro de Alto das Pombas, na região da Federação, nesta segunda-feira (8).



Durante a ação, que também apreendeu carregadores, 117 munições de calibres .40, 9mm e 380, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito e por um comparsa, que conseguiu fugir. O titular da DreofCiber, delegado Charles Leão, destaca que o homem preso já tem histórico criminal. “Ele tem passagens por tráfico drogas, roubos, furtos, fuga de delegacia e violência doméstica e familiar, quando ele agrediu a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento”, detalhou.

O suspeito passou por exames de lesões corporais, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e está à disposição do Poder Judiciário. Todo o material apreendido será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).