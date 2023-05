Homem é preso na Bahia após matar cachorro por suspeita de mortes de galinhas

Um homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira (4), por policiais da Delegacia Territorial de Planalto, no sudoeste da Bahia. Conforme apuração de local de crime, ele matou um cachorro com um tiro na cabeça, no Povoado de Vereda Novo.

“Recebemos informações pelo tutor, que o animal foi alvejado por disparo de arma de fogo na frente do filho, de três anos. Em depoimento, o acusado alega que o cachorro estaria supostamente comendo suas galinhas”, explicou a delegada titular da DT/Planalto, delegada Karla Rodrigues de Souza.

O homem foi autuado em flagrante na unidade policial e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A arma do crime será encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).