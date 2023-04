Homem é preso pela PF por abuso de crianças no município de Iaçu

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem, por estupro de vulnerável, produção e compartilhamento pela internet de material com registro dos abusos sexuais por ele cometidos em face de crianças impúberes, na manhã desta quinta-feira (20/04), no município de Iaçu, na região do Piemonte do Paraguaçu. Também houve busca e apreensão nos endereços do autor.

A investigação foi iniciada há um ano, após a comunicação da Polícia Americana, no sentido de ter acessado imagens em que um homem aparece abusando sexualmente de uma criança, imagens estas encontradas em fóruns de abusadores infantis na Deepweb. A partir dessas informações, a Polícia Federal do Brasil, por meio da Força Tarefa de Identificação de Vítimas, coordenada pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), utilizando-se de modernas técnicas de investigação cibernética e intensiva tecnologia, conseguiu identificar o suspeito.

Equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos na Bahia, então, deu continuidade às investigações e conseguiu identificar o paradeiro do homem, que é parte integrante do time do município em que vive e acessa inúmeras crianças que frequentam uma escolinha de futebol no

dia a dia. O abusador vai responder pelos crimes previstos nos artigos. 217-A, do Código Penal, 240 e 241-A, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Os órgãos de proteção à infância foram acionados para que prestem o imediato apoio à vítima e a investigação seguirá seu curso para analisar material apreendido com a possibilidade de serem identificadas outras vítimas.