Homem é preso pela quinta vez em um ano com carro roubado na Barra

Um homem foi preso em flagrante no bairro da Barra, na noite de segunda-feira (15), pela quinta vez, com um carro roubado. Ele foi flagrado por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), com um carro VW Polo, placa RDH 6D90, roubado em abril deste ano, no Costa Azul.

Após a prisão, o homem contou que mora no mesmo bairro onde foi preso e que em sua residência havia diversos apetrechos para realizar a prática criminosa. No local, foram encontrados R$ 46 mil, ferramentas para abertura de fechaduras e placas clonadas.

"Esta é a quinta vez em um ano que a unidade prende o acusado e ele é liberado em audiência de custódia. O flagrante foi informado ao Judiciário e o veículo será devolvido à proprietária", explicou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo. O preso foi encaminhado para especializada, onde foi ouvido e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Carro roubado na Barra

Um outro veículo foi roubado no bairro da Barra, também na noite de segunda. Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Salvador, lotada no Grupo de Apoio ao Turista (GAT) patrulhava na área quando foi acionada por duas vítimas de roubo nas proximidades do Cristo, que informaram o direcionamento dos suspeitos.

(Foto: Divulgação/Guarda Civil)

Os agentes seguiram sentido ao bairro do Rio Vermelho, quando foram informados por mais duas vítimas sobre o roubo de seu veículo, que possuía sistema de rastreamento. A equipe então se direcionou ao bairro de Pituaçu, onde estaria o automóvel, sendo recebida a tiros por três homens. Houve uma troca de tiros, mas os suspeitos fugiram.

Os guardas conseguiram recuperar um veículo modelo Jeep, fruto do roubo informado, uma motocicleta Honda, com restrição de roubo, além de um bloqueador e um rastreador, sendo todo matéria apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde o fato foi registrado.