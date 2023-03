Homem é preso por furtar R$ 8,5 mil em produtos de supermercado na Bahia

A 73ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prendeu um homem por furtar cerca de R$ 8,5 mil em produtos de um supermercado de Juazeiro, região Norte do estado, na noite de quinta-feira (16). Uma ordem de prisão preventiva foi expedida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

A major Ivana Almeida, comandante da unidade, contou que as equipes foram informadas por funcionários do estabelecimento, localizado no bairro de Jardim Vitória, próximo ao Centro da cidade, que um trio estava furtando o mercado.

“Os três furtaram diversos produtos. Pegamos um deles em uma rua próxima ao supermercado”, contou a oficial.

Ainda de acordo com a militar, os suspeitos levaram 21 caixas de Nutella, 16 caixas de creme dental, 11 shampoos, nove desodorantes, nove lâminas de barbear, entre outros itens. O preso e os materiais foram apresentados na DRFR. O homem foi autuado por furto.