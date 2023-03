Homem é preso por manter menina de 12 anos em cárcere privado na Boca do Rio

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (15), após manter uma adolescente, de 12 anos, em cárcere privado e abusar sexualmente dela. Os policiais da 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio realizavam buscas para encontrar um celular roubado quando localizou e capturou o criminoso. Com o suspeito a polícia encontrou celulares roubados e drogas.

“Estávamos rastreando e apontou no endereço indicado, quando um homem utilizando tornozeleira eletrônica saiu da casa. Na abordagem encontramos com ele cinco celulares", explicou o delegado titular da DT/Boca do Rio, Vitor Spínola.

Ainda de acordo com Spínola, os policiais foram até a casa do investigado, onde encontramos a vítima trancada em uma grade.

"[Estava] sem vestes alegando que era mulher dele e que desconfiava que estava grávida”, completou o delegado.

Na residência foram encontradas cinco maquininhas de cartão, 43 trouxas de maconha, diversos sacos de embalagens de drogas e documentos em nomes de terceiros. O homem foi apresentado na 9ª DT e depois encaminhado para Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescentes (Dercca). O suspeito foi ouvido e será autuado por estupro de vulnerável, cárcere privado, tráfico de drogas e receptação. A adolescente será encaminhada para o Conselho Tutelar.