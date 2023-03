Homem é preso por matar idoso que não quis emprestar R$2 mil

O suspeito de matar o idoso Manoel Antônio Vieira, de 83 anos, no último domingo (19), foi localizado nesta terça-feira (21) . Ele foi preso no bairro Morada Nova, em Várzea da Roça, no norte do estado, durante ação conjunta com policiais da Delegacia Territorial da cidade (DT/Mairi).

De acordo com as investigações, o suspeito, de 38 anos, matou o vizinho com golpes de facão, após a vítima se recusar a emprestar a ele a quantia de R$ 2 mil para comprar uma motocicleta.

“Ele só parou de agredir o idoso quando ouviu barulho de gente entrando na casa. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital em Salvador, mas evoluiu a óbito no dia seguinte”, informou o titular da DT/Mairi, delegado Paulo Victor Muniz Ferreira Magalhães.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, tive o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da delegacia de Mairi, com o apoio de uma guarnição da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM / Capim Grosso).