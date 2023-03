Homem é preso suspeito de furto de equipamentos da Embasa

Um suspeito de furtar equipamentos elétricos das estações de bombeamento do sistema de abastecimento de água operado pela Embasa no município de Mundo Novo foi preso no último dia 28 em operação conjunta entre as Delegacias Territoriais de Mundo Novo, Baixa Grande e Piritiba e a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE – Semiárido).

Após denúncias e investigação, as viaturas policiais seguiram para a cidade de Macajuba, onde o suposto autor do crime reside. No local, foram encontrados equipamentos diversos, incluindo cabos, disjuntores, extintores, quadro de comando, entre outros materiais, de origem não comprovada.

O acusado foi preso em flagrante e segue à disposição do Poder Judiciário. Alguns dos itens encontrados pela Polícia foram reconhecidos pela equipe da Embasa e serão reinstalados.

O sistema de abastecimento já está em funcionamento, restabelecendo gradativamente o fornecimento de água para Mundo Novo e respectivos povoados. Esta foi a terceira ocorrência do tipo em menos de dois meses.