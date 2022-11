Homem é preso suspeito de manter cinco jovens em cárcere privado e matar tio no CE

Um homem, de 34 anos, foi preso suspeito de manter cinco jovens, de 13 a 20 anos, em cárcere privado em uma chácara na localidade de São Joaquim, em Quixeramobim, a 204 quilômetros (km) de Fortaleza. O homem ainda é suspeito de ter matado o próprio tio, um idoso de 64 anos, para não ser denunciado sobre o caso. A prisão aconteceu na madrugada desse domingo, 30, após denúncias.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes encontraram as jovens na área externa da residência e o suspeito dançando na chácara. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar.

As investigações apontam que as jovens foram convidadas pelo suspeito para uma festa. No local, o homem teria tomado os celulares das vítimas impedindo que elas saíssem da chácara. Não foram passadas informações sobre há quanto tempo as jovens estavam presas no local.

Ainda na casa, o tio do homem, que seria caseiro do local, foi encontrado morto em um dos quartos. Não há confirmação de quando teria acontecido o homicídio. O idoso teria acolhido o suspeito após ele ter chegado de São Paulo.

De acordo com as investigações, o idoso teria tentado ligar para a Polícia. No entanto, o homem teria impedido e matado o tio com golpes de um objeto perfurante, além de tê-lo agredido fisicamente.

O suspeito de prender as jovens e de matar o idoso foi identificado como Jackson da Silva Alves. Ele estava foragido em São Paulo e possuía dois mandados de prisão em aberto no Ceará, sendo um de prisão preventiva e um de decisão condenatória.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Quixadá e autuado em flagrante por homicídio doloso e tentativa de cárcere privado. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.