Homem é preso suspeito de roubar peças do Museu da Energia

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (04), suspeito de roubar peças do Museu da Energia, que fica localizado no prédio da Coelba, no Centro Histórico de Salvador. O homem foi detido próximo ao local, na Rua Ruy Barbosa.

Policiais militares do 18º BPM realizavam rondas no local, na tentativa de encontrar pessoas que haviam roubado transeuntes. Durante a ação, o homem suspeito do roubo ao museu foi abordado. Com ele, foram encontradas peças da instituição

Funcionários do museu reconheceram que os objetos são de lá. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 1ª DT, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), ele está preso e segue à disposição da Justiça.