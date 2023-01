Homem é resgatado após passar 24 dias à deriva, comendo apenas ketchup

Um homem de 47 anos foi resgatado por autoridades colombianas após passar 24 dias à deriva, no mar. Durante esse período, ele se alimentou apenas de ketchup e temperos. Elvis François se perdeu em dezembro do ano passado, depois de as más condições do clima levaram a embarcação em direção ao mar.

Ele foi encontrado pela Marinha da Colômbia quando um avião sobrevoou a embarcação e os tripulantes viram a palavra “socorro” escrita no casco do barco.

“Eu não tinha comida. Era apenas uma garrafa de ketchup que estava no barco, alho em pó e Maggi [cubos de tempero], então misturei com um pouco de água”, disse em vídeo divulgado pelas autoridades colombianas.

Segundo a Marinha, o homem não tinha conhecimento em navegação, por isso não conseguiu manobrar o barco de volta à costa. François foi resgatado em bom estado de saúde e passou por consulta médica.

“Vinte e quatro dias — sem terra, sem ninguém para conversar, sem saber o que fazer ou onde está — foi difícil”, disse. “Em certo momento, perdi as esperanças.”