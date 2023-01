Homem é retirado de casa e executado por bandidos encapuzados na Bahia

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19) na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia.

Adevaldo Oliveira Pereira, de 38 anos, foi morto na frente da casa onde vivia com a família, na localidade Sítio Um. As filhas de 7 e 10 anos estavam na casa no momento do crime.

Segundo as primeiras informações, um grupo encapuzado invadiu a casa, retirou Adevaldo de casa e o matou do lado de fora.

De acordo com a TV Subaé, o terceiro filho de Adevaldo havia nascido 3 horas do crime, na Unidade Materno Infantil. O homem não chegou a conhecer a criança.

O caso é investigado pela delegacia da cidade, segundo a Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.