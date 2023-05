Homem é sequestrado no bairro de São Cristóvão

Um homem foi sequestrado na tarde desta quarta-feira (17) na Rua Santo Agostinho, no bairro de São Cristóvão. A vítima foi resgatada por políciais militares.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados, através do Cicom, para a ocorrência. Os PMs se depararam com os suspeitos, que teriam disparado contra os agentes. Eles conseguiram fugir.

Após o resgate, a vítima, identificada como Carlos Alexandre dos Santos, foi encaminhada a uma unidade de saúde da região para atendimento médico.