Homem em liberdade condicional é preso por roubar celular em ônibus em Ondina

Um homem que estava em liberdade condicional foi preso em flagrante novamente nesta sexta-feira (5) após roubar o celular de uma mulher, dentro de um ônibus, no bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi reconhecido por policiais após ser encontrado próximo do estabelecimento Speed Lanche. Não foi informado por qual crime o indivíduo havia sido preso da primeira vez.

Equipes do Motopeto da 12ª CIPM (Rio Vermelho) alcançaram o assaltante e recuperaram o celular da vítima. O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal. Em 24 horas, o homem passará novamente por audiência de custódia.