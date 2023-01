Homem em situação de rua é apedrejado até a morte no Comércio

Um homem em situação de rua foi apedrejado até a morte na Rua da Bélgica, no Comércio, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9), embaixo da marquise de um banco na região.

A Polícia Militar informou que foi chamada por volta das 4h30, depois de uma ligação informando que havia uma pessoa sem vida no local. Ao chegar, os PMs confirmaram que o homem já estava morto. Uma pedra que teria sido usada no ataque foi deixada no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi até o local para fazer a perícia e remover o corpo. A vítima não foi oficialmente identificada.

A Polícia Civil diz que autoria e motivação do crime serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).