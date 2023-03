Homem em situação de rua é preso após beijar criança de 9 anos na Bahia

Um homem, de 36 anos, foi preso por estupro de vulnerável em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, na terça-feira (21). De acordo com o registro da Polícia Civil, a ação ocorreu no Mercado Municipal de Teixeira, onde o suspeito foi flagrado beijando uma criança de nove anos.

Testemunhas informaram que a garota estava com a mãe fazendo compras no local e, logo após, a mulher teria feito uso de bebida alcoólica e perdeu os sentidos. As duas foram encontradas deitadas no chão ao lado do suspeito, que vive em situação de rua.

O homem foi submetido ao exame de lesão corporal e ficou à disposição da Justiça. A criança está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar, que apresentou nesta quinta-feira (23) na Deam imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. A guia para exame sexológico da vítima será expedida.