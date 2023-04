Homem encontrado morto e esquartejado em Mata de São João é filho de ex-vereador

O homem que desapareceu em Mata de São João e depois foi encontrado morto e esquartejado no porta-malas de um carro é filho do ex-vereador do município, Zé do Relógio (PSDB).

A 53ª Companhia Independente da Polícia Militar chegou ao paradeiro de Elvis Adriane de Jesus Araújo, de 30 anos, no domingo (2), após uma denúncia. O carro onde o corpo foi encontrado estava na Rua da Estação, na BA 512.

Nem a PM, nem a Polícia Civil (PC-Ba), informaram quanto tempo a vítima passou desaparecida. A reportagem entrou em contato com o ex-vereador Zé do Relógio para saber mais detalhes sobre o desaparecimento e aguarda retorno.

Em nota, redigida no domingo (02), e enviada nesta segunda (03), ao CORREIO, a prefeitura de Mata de São João informou que o prefeito do município conversou com o secretário Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e cobrou providências contra os crimes e ações de prevenção e combate à violência na cidade.

“Apesar de saber que a violência segue alarmante em todo Estado, não estamos dispostos a aceitar que a população viva entregue ao medo e terror e que nossos jovens continuem tornando-se estatística”, enfatizou o texto.

Elvis era servidor público de Mata de São João. A reportagem encontrou dois perfis no Instagram no nome dele, mas ambas as contas são privadas. Já a rede social do ex-vereador, é pouco movimentada. A última publicação foi feita em 28 de setembro de 2020.