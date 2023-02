Homem envia Pix falso e lanchonete entrega pedras no lugar do pão

Funcionários de uma lanchonete desconfiaram de um Pix falso e enviaram pedras no lugar de dois pães de alho para um cliente. A situação ocorreu na cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina.

O vídeo foi publicado nesta terça-feira (7) no perfil da empresa e a gravação mostra que o documento do Pix falso não tinha data de transação ou horário de pagamento. Havia divergência também nos número do CNPJ da empresa e o CPF do comprovante encaminhado.

A lanchonete comentou que até fez um teste para saber se o problema era com o Pix da empresa, mas foi constatado que era um golpe. O dono da empresa fez um boletim de ocorrência.

"A gente encontrou a mulher do suposto 'golpista' aqui no insta, entramos em contato e ela disse que não foi eles, que o marido perdeu o celular e estão fazendo isso", escreveu a conta.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)