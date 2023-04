Homem esfaqueia 7 pessoas em hospital e é morto pela PM no interior de SP

Um homem foi morto pela Polícia Militar depois de invadir um hospital e atacar a facadas a equipe médica e pacientes, na madrugada desta sexta-feira, 7, em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas o diretor clínico do hospital, mas não correm risco de morrer. Conforme a PM, o agressor seria usuário de drogas e entrou em surto quando começava a receber atendimento.



O ataque aconteceu no Hospital Municipal José Nigro Neto, pouco antes das 2 horas.



O homem chegou alegando que passava mal e falando alto. Quando a equipe tentou fazer a medicação, ele sacou uma faca e investiu contra os atendentes.



Pacientes que tentaram contê-lo também foram feridos. Uma viatura da PM que estava nas proximidades foi acionada. Conforme o major Alan Esteves Fernandes Gouvêa, o homem estava alterado e brandia a faca tentando atingir outras pessoas.



Ao ver a polícia, ele fez uma enfermeira refém e ameaçava matá-la.



O policial iniciou uma negociação para que ele largasse a faca, mas o homem se recusava. Quando o refém conseguiu se desvencilhar, o policial fez dois disparos. Atingido, o agressor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Entre as sete pessoas feridas está o médico Ezequiel Rios Ariza, diretor clínico do hospital. Ele foi levado para a Santa Casa e passou por cirurgia. Seu estado de saúde era estável.



Outro ferido permanecia internado no Hospital São Paulo. Os demais passaram por atendimento e receberam alta.



O corpo do agressor foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Araraquara.



A Polícia Civil investiga o ataque.