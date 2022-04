Homem espanca adolescente de 14 anos após discussão por assobio no DF; veja vídeo

Um adolescente de 14 anos foi espancado por um homem de 27, identificado como Victor de Sales Batista, em uma quadra esportiva, no Distrito Federal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o garoto no chão, enquanto o homem o chuta, e testemunhas gritam por ajuda. O caso aconteceu no sábado (23).

Veja imagens do momento da agressão:

À TV Globo, moradores da região contaram que a vítima e o homem são vizinhos. Na tarde deste sábado, por estar sem a chave de casa, o adolescente assobiou e gritou para que a mãe abrisse a porta, segundo testemunhas. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menino com escoriações, já o suspeito fugiu.

Relatos apontam que antes das agressões o homem havia discutido com o adolescente. Momentos depois, quando ele já estava na quadra, o agressor apareceu e espancou a vítima.

Policiais militares realizaram patrulhamento pela área, mas não encontraram o agressor. A PM afirma que a vítima e a mãe foram levadas à delegacia para registro da ocorrência.

Em depoimento, a vítima relatou que o agressor fez ameaças de morte, após atacá-lo com socos e pontapés. Segundo o garoto, antes da sessão de espancamento, o agressor se aproximou e perguntou: “E agora? Você vai correr? Você não disse que não sou seu pai?”. Em seguida, Victor lhe deu um soco no rosto. O garoto caiu no chão, Victor o xingou de “filho da puta”, “desgraçado” e afirmou: “Na próxima vez, vou é te matar”, conforme divulgou a coluna Na Mira, do portal Metrópoles.