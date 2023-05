Homem espancado após ser vítima de fake news tem morte encefálica

O homem que foi espancado depois de ser acusado erroneamente de ter roubado uma moto teve morte encefa´lica confirmada no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, litoral de São Paulo. As informações são do G1.

Osil Vicente Guedes foi atacado na cidade de Vicente Carvalho, na quarta-feira (3), com pedaço de madeira e pedradas.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que ele foi agredido depois de gritos de "pega ladrão" direcionados a ele. Depois, contudo, o dono da moto disse à polícia que conhecia Osil e que ele estava com a moto emprestada.

Desde o dia da agressão, Osil estava na UTI do HSA. Agora, a unidade de saúde aguarda decisão da família em relação a se os órgãos serão doados para dar prosseguimento aos procedimentos.

Agressão

Um motorista de carro gravou parte da cena da agressão que terminou por matar Osil. O caso foi entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz. Osil estava sentado no meio da rua e três moradores estavam ao redor dele praticando as agressões.

Osil recebeu golpe com capacete na cabeça, tapas, foi jogado no chão e levou um golpe também na cabeça com um pedaço de madeira, momento em que ficou desacordado.

O homem que filmou narra que o "ladrão de moto está se lascando".

Os agressores não foram identificados até o momento. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, inicialmente registrado como lesão corporal na 2ª Delegacia de Guarujá.