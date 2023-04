Homem esquartejado no Arenoso liderava grupo criminoso

O confronto entre facções criminosas durante a madrugada desta quinta-feira (6) que levou terror ao Arenoso, localidade do bairro de Tancredo Neves, em Salvador, deixou dois criminosos mortos. De acordo com informações, um deles é Jeobson Rocha Cruz, conhecido como 'Panela', uma das lideranças do tráfico de drogas e responsável pela segurança nas ruas.

"Era um dos cabeças daqui, ele era o cara da pista, quem vigiava e comandava os homens da região na tarefa de impedir a invasão de outros grupos e também no alerta quando a polícia aparecia", conta um morador, que prefere não se identificar. Tanto Panela, que foi esquartejado, como o outro criminoso que morreu fazia parte do Bonde do Maluco (BDM), facção que atua na região do Arenoso.

Panela já fez parte do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que cataloga os criminosos mais perigosos do estado, e foi preso em 2017 por homicídio qualificado. "Ele, inclusive, era braço direito de Keu, que foi preso em São Paulo", completa o morador ao destacar a importância do criminoso dentro da atuação do BDM na região.

Keu, que era chefe de Panela, é Cleber dos Santos da Silva, um dos criminosos mais procurados da Bahia que foi preso em São Paulo no mês passado. A prisão foi realizada por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), em Paraísopolis.

Keu é a Dama de Copas do Baralho do Crime do Disque Denúncia. Segundo a Polícia Civil, ele é líder do tráfico de drogas no Arenoso e no Recôncavo Baiano. Keu também é é investigado por executar e mandar matar diversas pessoas. "Ele é o mandante dos últimos crimes ocorridos em Tancredo Neves, Pernambués e Arenoso. Recebemos informações importantes de onde ele estaria localizado, mandamos equipes do Draco para São Paulo e conseguimos capturar o criminoso", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Keu também é apontado pelos crimes de roubo a banco e já foi preso em 2012 e e 2018. O homem, que teve o mandado de prisão cumprido, agora está na carceragem do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), através do 34° Distrito São Paulo, e será recambiado para a Bahia pelos policiais do Draco e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).