Homem estupra própria mãe em quarto de hospital

Uma idosa, de 78 anos, era estuprada pelo próprio filho, de 36. Ela estava acamada em uma unidade privada, com demência e diversos problemas de saúde, quando começou a ser abusada pelo filho, que foi preso nesta segunda-feira (17).

Segundo informações do Correio Braziliense, o crime acontecia durante a madrugada, quando tinha pouca entrada de enfermeiros e médicos no quarto, que fica na cidade de Lago Sul, no Distrito Federal.

Os policiais civis foram à unidade de saúde para coletar as imagens da câmera de segurança do quarto, confirmando em seguida o crime cometido pelo filho da idosa.

A corporação conseguiu localizar o homem, que estaria em casa durante o dia porque está desempregado. Com a chegada da polícia, ele resistiu a prisão, tentou agredir os agentes, e ainda danificou a porta da viatura com um chute.

O homem foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do DF, onde vai aguardar a audiência de custódia. O delegado do caso decidiu fazer a versão da prisão em flagrante para preventiva.