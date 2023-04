Homem fantasiado de vaca tenta furtar mochila e acaba preso, no RJ

Um homem vestido com uma fantasia de vaca foi preso depois de tentar furtar uma mochila, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu nesta sexta-feira (28), em Copacabana, conforme informações do g1.

O suspeito tentou furtar a mochila de uma jovem. O homem, então, foi agredido por pessoas que passavam pelo local. Ele sofreu ferimentos leves na cabeça.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, recebeu alta e foi encaminhado para a 12ª DP. O homem tem quatro passagens pela polícia.