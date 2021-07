Homem filmado agredindo companheira e bebê é preso em Gandu

O homem de 20 anos filmado agredindo a companheira com um bebê recém-nascido foi preso nesta terça-feira (27) em Gandu, na Bahia. O caso ocorreu na localidade do Jericó, situada na zona rural.

O vídeo da agressão havia sido gravado pelo pai do homem, na tentativa de intimidá-lo, e circulou nas redes sociais. A polícia civil investigou o caso, analisando as imagens e ouvindo testemunhas.

O titular delegado Thiago Campos, solicitou a prisão preventiva do suspeito e iniciou as buscas para localizar o agressor.

“Ele apresentou-se na unidade policial acompanhado de um advogado, onde foi submetido aos procedimentos de praxe e ficará custodiado à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

A vítima foi retirada do local onde residia e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. O agressor deve responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a companheira e o genitor. “As investigações foram concluídas e nos próximos dias o inquérito policial será encaminhado”, concluiu o titular.

Durante as diligências, as equipes ainda flagraram uma situação de maus tratos a animais na residência de familiares do agressor, em Lauro de Freitas. Dois cães foram resgatados do imóvel e encaminhados para atendimento veterinário.