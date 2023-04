Homem finge ser militar americano e dá golpe de R$ 150 mil em brasileira

Uma servidora pública aposentada do Distrito Federal foi enganada por um homem que fingia ser um militar americano, e acabou perdendo R$ 150 mil. A vítima, de 58 anos, conheceu o homem pela internet.

A mulher, que não quis se identificar, contou à TV Globo que o homem se identificava como Kennedy Jhonson, e dizia estar em missão na Síria. O suspeito chegou a prometer casamento, e constantemente fazia declarações de amor.

"Ele mandava mensagens pela manhã, à tarde e à noite. Me falava tudo que eu queria ouvir", contou.

Para não levantar suspeitas, ele chegou a fazer uma chamada de vídeo com a aposentada. "Ele apareceu fardado e parecia com a pessoa que eu via na foto. Mas não tenho certeza, porque estava um pouco escuro", afirmou.

Ela afirmou que, depois de 10 dias de conversa, o homem disse que iria receber 80 mil dólares da missão na Síria e prometeu que repassaria R$ 50 mil à mulher. Mas, para que a transferência fosse feita, a vítima precisava transferir R$ 3 mil para ele, que seria uma taxa de liberação.

A partir daí, ela começou a fazer transferências bancárias para várias contas do homem, e chegou a transferir R$ 150 mil ao golpista. "Comecei a ficar preocupada, porque estava pegando empréstimos, consignado, cartão de crédito e cheque especial", contou.

A mulher só percebe que era um golpe depois que conversou com uma pessoa da própria família. "Foi aí que eu fui entender. Já estava no meu limite financeiro e não conseguiria pegar mais nada", afirmou.

A servidora procurou a Polícia Civil. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.