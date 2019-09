Homem furtou arma de PM na Ufba e trocou por diária de hotel

Julianderson Santana Socorro, 38 anos, foi preso manhã desta quinta-feira (12) quando furtava um celular dentro do Shopping Barra. Segundo a polícia, ele é acusado também de ter furtado a arma de um policial militar dentro da Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro da Ondina, em Salvador, no dia 25 de agosto. A arma do PM, uma pistola 380, foi recuperada no mesmo dia em que Julianderson foi preso, dentro de um motel na Calçada.

A arma foi repassada pelo acusado para o proprietário de um motel na Calçada, José Pedro da Silva, 36, como pagamento da estadia no motel, de acordo com a polícia. O empresário acabou preso por receptação.

Segundo a delegada Carmem Dolores, titular da 14ª Delegacia (Barra), a prisão de Julianderson foi possível através de uma denúncia anônima que informou todas as características físicas dele, possibilitando o monitoramento dos investigadores da unidade.

“Ele foi pego no ato. Tinha acabo de furtar um celular no shopping. Ele foi levado à delegacia, onde contou o que fez com a pistola e deu o endereço do motel”, contou a delegada.

A delegada informou também que Julianderson Santana tem várias passagens pela polícia por furto. "Ele tem o hábito de furtar celulares e objetos em bancos, lojas, hospitais ou qualquer lugar público, que concentre muitas pessoas. Ele chega atento no local e se passa por uma pessoa normal. Ele é reincidente no crime e passará por uma audiência de custódia. Espero que desta vez ele seja mantido preso, pois é só voltar a liberdade para ele delinquir. Acredito na Justiça para que o trabalho da polícia não ser em vão", declarou a delegada.

Já José Pedro vai responder por posse ilegal de arma e também passará por audiência de custódia. O empresário não tinha passagem, mas estamos avaliando a conduta dele, pois acreditamos que ele possa estar envolvidos em outros crimes agindo do mesmo modo, como receptador dos materiais furtado por Julianderson”, disse a delegada. Perguntado porque o empresário queria a arma, ela respondeu: “ A pistola é um objeto de cobiça. Certamente ela repassaria para outra pessoa, é o que estamos apurando”.

Roubo

O roubo da pistola do PM aconteceu na tarde do último domingo (25). Segundo informações da assessoria da universidade, o crime ocorreu quando o PM, que é aluno da instituição, deixou a mochila no local de estudo e foi almoçar.

De acordo com a Ufba, quando o policial voltou para a biblioteca a mochila não estava mais no local que ele havia deixado.

A instituição informou que prestou todo o apoio à vítima e forneceu imagens da biblioteca para a Polícia Civil. A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia do Rio Vermelho, onde o caso é investigado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o PM não estava em horário de trabalho e que não vai se pronunciar sobre o ocorrido.