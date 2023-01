Homem gasta R$ 530 mil em tatuagens e alega ser 'obra de arte' no corpo

Um homem, identificado com Remy, está fazendo sucesso nas redes sociais por ter 96% do corpo tatuado, além de fazer vários cortes no rosto. Ele já mostrou que é apaixonado por desenhos desde a adolescência e faz questão de expor nas redes sociais.

A primeira tatuagem ocorreu aos 14 anos e sentiu que precisava expor ainda mais as pinturas em seu corpo. Em uma publicação no Instagram, ele afirma que na juventude, sentiu um impulso para mudar o visual e continua sentindo a mesma sensação.

Ele afirma, em conversa ao tabloide inglês Daily Star, que já gastou mais de 140 mil dólares canadenses (aproximadamente R$ 530 mil, na cotação atual) durante toda a transformação da vida. Para pintar todo o corpo, ele estima que passou mais de 1.300 horas em sessões com tatuadores para conseguir mudar o corpo para uma "obra de arte".

Mesmo com tantas transformações, Remy acredita que ainda não está satisfeito com tudo e que precisa cobrir os outros 4% do corpo que ainda estão sem pintura, ou seja, o rosto. O rapaz comentou, também, que já sofreu ameaças de outras pessoas sobre a guarda do seu filho, de 16 anos.

"Algumas pessoas dizem que o meu filho deveria ser tirado de mim por causa da minha aparência. Eu rebati e disse que, se a pessoa pensa assim, nunca deveria ter filhos", disse.