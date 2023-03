Homem importuna sexualmente criança de 9 anos e é preso em flagrante

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante após importunar sexualmente uma criança de 9 anos, que estava com os familiares. O caso aconteceu no supermercado em Congonhas, em Minas Gerais, no último domingo (12).

Nas imagens das câmeras de segurança é possível observar que o homem analisa a vítima de longe, fingindo estar olhando para alguns produtos nas prateleiras. A mãe da menina acaba se afastando para escolher algumas mercadorias, quando o importunador se aproxima da menor e a abraça por trás, iniciando o assédio.

A mãe, rapidamente, percebe a ação e aborda o homem, que solta a garota de forma abrupta e sai do local. Ainda no supermercado, a mãe da criança começou a gritar e xingar o homem, alegando que iria chamar a polícia.

Conforme o site UOL, o homem pediu para que ela não fizesse a chamada para as autoridades e fugiu do mercado. No entanto, ele acabou sendo encontrado em um bar no Centro de Congonhas, sendo preso em flagrante.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Conselheiro Lafaiete. Ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e levado para o sistema prisional. Essa não é a primeira vez que o importunador faz esse tipo de crime.

A Polícia Militar conseguiu puxar a ficha criminal e descobriu que ele acumula casos de importunações sexuais, sendo uma delas em crianças e adolescentes em parques e escolas, oferendo balas em troca de vantagens sexuais.