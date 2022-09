Homem invade mansão de Hailey e Justin Bieber em Los Angeles

A mansão de Hailey e Justin Bieber, em Los Angeles, Estados Unidos, foi invadida no último sábado (17). Segundo informações do TMZ, seguranças do local avistaram o homem na área externa da residência. No entanto, com a aproximação, o indivíduo pulou um muro e fugiu sem ser identificado.



O casal não estava em casa no momento do ocorrido. A polícia foi acionada pelos seguranças, revistou o local, mas não encontrou o homem, nem mesmos pistas sobre ele.



Até o momento, não se sabe como foi a invasão, visto que a residência fica em um condomínio fechado. No entanto, essa não é a primeira vez que isso ocorre no local. A mesma situação foi vivenciada por famosos como Tim McGraw e Faith Hill, que tiveram a casa assaltada, e Lisa Vanderpump que teve seu carro roubado no condomínio.



Vale relembrar que Justin e Hailey estão viajando, enquanto o cantor se recupera de algumas questões de saúde que o fizeram se afastar dos palcos. Após se apresentar no Rock in Rio e cancelar shows em São Paulo e na América Latina, ele encerrou oficial sua turnê mundial Justice World Tour.

Em comunicado, a Time For Fun, responsável pelas apresentações do cantor no Brasil, declarou que, "de acordo com a AEG Presents, promotora global da Justice World Tour, alguns shows da turnê foram cancelados em razão das questões de saúde" do artista.