Homem joga pedras em bebê e mãe o acusa de racismo: 'Me chamou de suja'

Um homem jogou pedras e xingou uma mulher negra e seu bebê de um ano que brincavam na área de um condomínio fechado em Campinas, interior de São Paulo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem chega a dizer que não colocou "essa merda dessa criança no mundo".

Júlia Barros de Andrade e seu marido brincavam com a filha, de 1 anos e 6 meses, no parquinho do prédio por volta das 20h30, quando começaram a ouvir as reclamações, segundo relatou à EPTV.

No vídeo que circulou nas redes sociais, o agressor aparece discutindo com outros moradores e gritando com a mulher. "Não coloquei essa merda dessa criança aí no mundo. Essa bosta, que saiu de você"

Além das imagens, Julia diz registrou um boletim de ocorrência após sofrer injúria racial do homem. "Me chamou de suja, me chamou de encardida, falou que eu tinha que voltar para o lugar de onde eu vim, que o que eu coloquei no mundo foi uma indigente. Ele discutia com o meu marido, mas não ofendia meu marido. Ele só ofendia a mim a minha filha", disse a mulher, à TV.

O suspeito é alvo de 20 ocorrências nesta mesma delegacia. Moradores dizem que ele se irrita facilmente com barulhos que "o impedem de trabalhar" e começa a jogar lixo, restos de comida e pedras nas pessoas.

Outro morador do prédio, que também é pai de uma criança pequena, relatou uma situação semelhante sem se identificar. "Ele alega que incomoda, que ele está trabalhando em casa, aí ele perde o controle. Inicialmente ele jogava lixo, jogava restos de comida, restos de recicláveis, tanto ele como a esposa dele e depois ele começou a ir pra uma ação de tacar pedras, quase acertou meu filho. Passou a 20 centímetros dele", relata.

Reclamações como danos a faróis de veículos, agressão a idosas e outras crianças também foram registradas pela vizinhança. O homem, que mora a alguns metros do condomínio, foi procurado pela reportagem da emissora, mas uma mulher de dentro da casa disse ele não mora mais no local.