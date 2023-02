Homem lê mensagens da ex-esposa no celular e a mata na frente dos filhos

Uma mulher, de 22 anos, foi morta a pauladas pelo ex-marido, de 52, após o homem ter visto conversas no celular da vítima com outra pessoa. A situação ocorreu em Laranja Azeda, em Itariri, no interior de São Paulo.

Luciene de Souza Santos foi agredida com vários golpes de pedaço de madeira na frente dos filhos, que pediram ajuda aos vizinhos, mas já era tarde. Após a sessão de feminicídio, o agressor fugiu levando uma espingarda e um revólver.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), segundo o G1, informou que policiais militares chegaram ao endereço após serem acionados, mas a vítima já estava morta com hematomas pelo corpo.

Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém encontrou uma espingarda calibre 28 embaixo da cama da vítima. O caso foi registrado como feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. O Ministério Público pediu a prisão do ex-companheiro, que está foragido até o momento.