Homem mata ex-mulher a facadas na frente da filha e é preso no Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta segunda (14), Bruno Nunes Magalhães, que confessou ter matado a ex-mulher, a fisioterapeuta Natalia Rodrigues Valentim, a facadas no Grajaú, na zona norte.



O assassino se apresentou à Polícia na 18ª DP (Praça da Bandeira) e confessou o crime. O Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva por feminicídio.



No sábado (12), Magalhães atraiu Natalia ao antigo apartamento do casal, dizendo que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Quando a fisioterapeuta chegou, atacou-a pelo menos sete vezes com uma faca, na frente da criança.



Policiais militares do 6º BPM foram chamados para o apartamento após o crime. Magalhães fugiu e depois se apresentou à Polícia.