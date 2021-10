Homem mata irmão durante discussão sobre herança no oeste da Bahia

Um homem de 72 anos é suspeito de matar o próprio irmão após uma discussão sobre o terreno herdado pelos pais. O caso aconteceu na cidade de São Desidério, oeste da Bahia, na terça-feira (19), no distrito de Capão de Pedra.



Um vídeo gravado por moradores locais mostra o momento em que o suspeito aponta uma arma, supostamente para o seu irmão, e dispara. Nas imagens, uma mulher e um homem também são vistos com pedaços de madeiras nas mãos. É possível ouvir os tiros e gritos.



Segundo o delegado Carlos Ferro, que investiga o caso, a vítima, identificada como Sebastião Barbosa, já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça feita pelo irmão, Eurico Barbosa dos Santos.



O delegado conta que tanto Sebastião quanto Eurico foram até a delegacia na segunda-feira (18), acompanhados de advogados e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As informações são do G1.



No dia seguinte, contudo, os irmãos voltaram a discutir após um deles derrubar a cerca da propriedade. Sebastião acabou baleado e morto por Eurico, que depois fugiu logo em seguida. A polícia instaurou um inquérito para apurar o crime.