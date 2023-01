Homem morre afogado em praia do sul da Bahia

Um homem morreu afogado na tarde do domingo (15), na praia do Cristo, em Ilhéus, no sul da Bahia. O corpo de Robson Santos Paixão foi achado após cerca de duas horas de buscas.

O Corpo de Bombeiros da cidade diz que foi acionado por volta das 16h para averiguar um afogamento na região, que é conhecida como Morro de Pernambuco.

Durante as busca, o corpo foi achado perto de uma localidade conhecida como Bar do Roque. A Polícia Militar fez guarda do corpo.

O corpo seguiu para a Delegacia de Polícia Técnica de Ilhéus nesta segunda. Não há detalhes sobre o enterro.